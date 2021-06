Stiri pe aceeasi tema

- Alocuțiunea președintelui Israelului in Parlamentul Romaniei Reuven Rivlin, presedintele Statului Israel, sustine o alocutiune la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului. Foto: Alex Micsik/ Agerpres Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, aflat în vizita în România, a…

- Pericol la nivel mondial. Un nou vulcan care amenința umanitatea a fost descoperit in Hawaii. Insula este amenințata de un cutremur dar și de o erupție catastrofala. Specialiștii din domeniu trag un semnal de alarma in acest context. Oamenii de știința de la Universitatea din Miami au descoperit ca…

- Calugarii tibetani îi pot ajuta pe oameni sa ajunga pe Marte. Practicile tibetane milenare pot contribui la interacțiunea ființelor umane cu mediul planetei roșii - scrie RaiNews, citat de Rador.Yuri Bubeev, șeful Departamentului de Psihologie și Psihofiziologie al Institutului de probleme…

- Pasajele pietonale de pe unele poduri din Capitala sunt in stare critica. Mai multe portiuni de asfalt sunt deteriorate si reprezinta un adevarat pericol pentru trecatori. Oamenii spun ca acestea trebuie reparate, deoarecele gaurile se fac tot mai mari.

- Zeci de familii care locuiesc intr-un bloc din localitatea sibiana, Șelimbar, se plang ca sunt in pericol dupa ce pamantul a inceput sa se surpe in jurul cladirii, informeaza Ora de Sibiu. Primarul din Șelimbar susține, insa, ca nu vor fi evacuați oamenii.Din cauza ploilor abundente cazute in ultimele…

- Noul volum de poezii al scriitoarei banațence Alina Celia Cumpan, care din 2010 traiește in Chicago, „Immigrant of the Planet” se regasește in topul bestseller Amazon la nu mai puțin de trei categorii: European Poetry, Contemporary Poetry și Women’s Poetry. Noul volum al carașencei nascuta in Oravița,…

- În vreme ce în state precum Croația sau Franța masurile anti-Covid se înaspresc, mai multe state europene relaxeaza masurile restrictive. Printre acestea Finlanda, Belgia și Grecia. Guvernul din Finlanda a retras o propunere de introducere a unor interdictii de iesire din…

- Johson a transmis public faptul ca Poliția și municipalitatea au sprijinul sau deplin. "Noaptea trecuta s-au inregistrat atacuri rusinoase asupra politistilor la Bristol. Politistii nostri nu ar trebui sa se confrunte cu caramizi, sticle si artificii aruncate asupra lor de o banda inclinata spre violente…