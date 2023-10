Bănuit de tentativă la furt din locuință depistat de polițiști In aceste zile, polițiștii din cadrul Poliției orașului Nehoiu și Postului de poliție Siriu au depistat principalul banuit in cazul unei tentative la furt calificat din locuința. Fapta a fost sesizata in ziua de 23 septembrie a.c., de catre persoana vatamata, un buzoian in varsta de 64 de ani. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

