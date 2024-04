Bărbat din Gherla, pozitiv la substanțe psihoactive. A fost oprit între Beclean și Figa Ieri, polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean au depistat, in flagrant delict, un barbat de 31 de ani din Gherla, banuit de comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice sau altor substanțe. ”Acesta a fost depistat, in timp ce conducea un autoturism, pe Drumul Județean 172, intre localitațile Beclean și Figa. In urma testarii cu aparatul din dotare a celui in cauza, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor psihoactive. Menționam ca aceasta nu reprezinta proba in cadrul dosarului penal, persoana fiind condusa la o unitate medicala,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 martie 2024, in jurul orei 14.30, polițiștii rutieri din Abrud au oprit, pentru control, un autoturism condus pe strada Avram Iancu din Abrud, de un barbat de 38 de ani, din Abrud. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența…

- Șofer din Stremț, testat pozitiv la substanțe psihoactive. A fost oprit de polițiști pe o strada din Alba Iulia Un tanar de 29 de ani din comuna Stremț, care conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare din Alba Iulia, a fost testat pozitiv la substanțe psihoactive de polițiștii rutieri din municipiu.…

- La data de 24 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Onești au depistat in trafic, un tanar de 17 ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada George Calinescu din municipiu. In urma testarii cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezența…

- Ieri, 11 februarie, in jurul orei 21:15, polițiștii au oprit in trafic, pe strada Hașdații din municipiul Gherla, un autoturism condus de un tanar, de 26 de ani, din municipiu. ”Acesta a fost testat cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive, reieșind indicii cu privire la prezența acestora,…

- Luni, 29 ianuarie 2024, in jurul orei 20.40, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe DJ 107G, la ieșire din localitatea Gabud, un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din Luduș, județul Mureș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din…

- La data de 27 ianuarie a.c. in jurul orei 19.35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier, au oprit pentru un control in trafic un barbat de 35 de ani, din municipiu. Polițiștii l-au testat pe acesta cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive, reieșind indicii cu…

- Astazi, in jurul orei 17:45, polițiștii Serviciului Rutier, au depistat pe DN 6, un șofer ce conducea un autoturism cu o viteza de peste 150 de km/h pe un sector de drum cu limita de viteza de 100 km/h. Barbatul, in varsta de 30 de ani, a fost depistat de politisti cu ajutorul aparatului radar, in apropierea…

- La data de 7 ianuarie 2024, in jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din municipiul Aiud. In urma testarii conducatorului auto, cu…