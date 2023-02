Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit declaratiei de avere, care a fost completata de catre sotia medicului iesean in luna iunie a anului 2022, familia Tesloianu detine doua case, un apartament, dar si o colectie de arta.Astfel, in anul 2005, Dan Tesloianu a construit o casa in Iasi, de 200 metri patrati. In 2019, tot impreuna…

- Medicul Dan Tesloianu detine, impreuna cu sotia sa, care este de asemenea medic la un spital din Iasi, doua case si un apartament. Una din case, in suprafata de 200 de metri patrati este in Iasi, iar cealalta casa, de 120 de metri patrati este in Cracaoani, Neamt, scrie Ziarul de Iași . Apartamentul…

- Medicul Dan Tesloianu, reținut pentru 24 de ore in dosarul stimulatoarelor cardiace, detine, impreuna cu sotia sa, care este tot medic, doua case si un apartament. Una din case, in suprafata de 200 de metri patratI este in Iasi, iar cealalta casa, de 120 de metri patrati este in Cracaoani, Neamt, scrie…

- Medicul Dan Tesloianu detine, impreuna cu sotia sa, care este de asemenea medic la un spital din IasI, doua case si un apartament. Una din case, in suprafata de 200 de metri patratI este in IasI, iar cealalta casa, de 120 de metri patrati este in Cracaoani, Neamt. Apartamentul are 51 de metri patrati,…

- Pentru o mana de oameni, iarna a trecut. Nu au putut sa faca nimic cat a fost zapada, atata cata a fost, si nici in zilele cu ger. Acum e noroi, iar pamantul musteste de apa. Masinariile cu care sapa adanc dupa probe, la cateva zeci de metri de suprafata, parca sunt trase si ele in subteran. Daca forezele…

- Catalin Mihalache, patronul producatorului de carne de pasare Fermador, este omul de afaceri din Iași care a primit cele mai mari subvenții de la APIA, in suma de 6,1 milioane de lei, pentru anul de cerere 2022. Fermador, fosta Rom Trading Company, deține mai multe ferme de pasari cu efective de 4 milioane…

- O casa situata pe strada Prof. Emil Honoriu din municipiul Iasi a luat foc in aceasta dimineata. Incendiul a fost anuntat in jurul orei 4. La fata locului au fost deplasate patru autospeciale de interventie si stingere cu apa si spuma, o autoplatfotma de salvare de la inaltimi si un echipaj de prim…

- Infotrafic transmite ca, incepand cu ora 19:30, pe mai multe artere rutiere din județele Argeș, Botoșani, Suceava, Neamț și Iași, vizibilitatea este redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, din cauza ceții. Citește și: Si preotul Horia Dumitrescu s-a ales cu un apartament dupa ce a luat in grija…