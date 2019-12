​Bancul zilei: Nevoia de lucrări edilitare Într-un sat, preotul le învata pe femei sa nu mai spuna ca și-au înșelat barbații, ci ca &"au alunecat&".



Dupa un timp, preotul moare și vine altul în locul lui, care nu cunoștea convenția. Dupa primele spovedanii, preotul merge îngrijorat la primar sa-i spuna sa repare drumurile, ca sa nu mai alunece atâtea femei.



Primarul, stiind despre ce este vorba, începe sa râda în hohote. Suparat ca nu este luat în serios, preotul cel nou îi spune:



– Nu mai râdeți, ca și soția dumneavoastra a alunecat de…

