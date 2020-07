Bancul zilei: Cum dispare rapid durerea de cap

Stiri pe aceeasi tema

- Asteptarea...Asteptareae atunci cand ai auzit ca n piept iti arde dorinta de tine,hai, smulge durerea din floarea tacerii, durerea care i umbreste ochii,te uiti in jur si vezi cum bratele cuprind doar neantul,un vis, o lume spectrala in care te pierzi in apa vie a iubirii,chiar daca pamantul de sub…

- Trei ruși calatoreau în aceeași cușeta dintr-un tren trans-siberian. Unul dintre ei citea un ziar, în timp ce ceilalți doi spuneau bancuri cu Putin. Enervat de faptul ca nu putea citi în liniște ziarul, primul rus s-a hotarât sa le joace o festa celor doi. A ieșit discret din…

- Într-o centrala nucleara americana era un inginer chinez. Scund si slab, acesta era tinta glumelor proaste facute de colegi, glume la care, oricât de proaste ar fi fost, nu se supara niciodata. Într-o seara, dupa câteva luni, colegi s-au hotarât ca este timpul sa…

- In fotografie de pe Instagram , Mircea Badea apare la bustul gol, in piscina, iar in dreptul ei a scris „social distancing”. Aparitie-soc a lui Mircea Badea: „Chiar imi place cum a iesit…” Zilele trecute, Mircea Badea a povestit cum a luat decizia sa se tunda singur. Masina de tuns a luat-o de la tatal…

- O bunicuța se prezinta la examenul de admitere la facultate. Ia toate examenele cu brio și intra. Totuși, examinatorii, curioși, o intreaba, la ce ii mai trebuie școala la vârsta asta, ca doar e pensionara… - Ah, nicidecum pentru cariera. Barbatul meu, deunazi se falea prin birt…

- Doi ardeleni la oras sunt cazati într-un hotel la etajul 20, iar liftul nu merge. Se apuca ei sa urce pe scari. Pe la etajul 5, Ion catre Gheorghe: - Gheo, am sa îti zic ceva… - Lasa-ma în amaraciunea mea, îmi zici când ajungem… Dupa…

- Marian Aliuța (42 de ani), fost fotbalist la echipe precum Steaua, Rapid sau Șahtior, a fost in aceasta dimineața la GSP Live și a povestit un episod incredibil din perioada junioratului la Steaua. ...

- Vasile, vecinul lui Ion merge la acesta și-l întreaba: - Ma, ce era cu cei doi barbați care au fost la tine mai devreme? - Nimic, ce sa fie... - Pai am vazut ca ai discutat puțin cu ei apoi au plecat nervoși și te înjurau de mama focului. - Erau de la martorii lui…