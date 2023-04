Stiri pe aceeasi tema

- Zborurile cu avionul spre si dinspre aeroporturile din Grecia vor fi paralizate joi, cand controlorii de trafic aerian si angajatii din sectorul aviatiei civile se vor alatura unei greve nationale de 24 de ore, in semn de protest fata de accidentul de tren din seara zilei de 28 februarie, cel mai grav…

- Premierul italian Giorgia Meloni a declarat luni, 13 martie, ca guvernul sau s-a confruntat cu acuzații „atroce”, dar ca are conștiința impacata, dupa ce capacitatea Romei de a salva migranții de pe mare a fost pusa sub semnul intrebarii in urma mai multor naufragii, informeaza agenția de presa Reuters…

- Cel putin sase persoane au murit in Peru, in ultimele zile, dupa ce un ciclon puternic a provocat ploi torentiale, afectand sute de case si cauzand intreruperi semnificative ale serviciilor in zonele nordice ale tarii latino-americane, afirma autoritatile, anunța Reuters, citat de news.ro.Guvernul…

- Actiunile bancilor europene au inregistrat vineri dimineata cel mai mare declin din ultimele noua luni, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american, informeaza Reuters și Agerpres.

- In toamna anului 2021, municipalitatea aradeana s-a descotorosit pe șest de teatrul vechi al orașului, un monument istoric de la inceputul secolului al XIX-lea, dupa ce mimase intenția de a-l cumpara și tocmai era anunțata o dezbatere publica pe aceasta tema. Primul teatru de pe actualul teritoriu al…

- Gradul de intermediere bancara din Romania este cu mult sub media europeana, țara noastra fiind ultima din UE la acest capitol, cu mult chiar și in urma celorlalte țari din regiune.In același timp, raportul dintre creanțele bancilor fața de sectorul guvernamental și activele bancare este unul…

- Cel putin opt persoane au murit in urma unei avalanse care s-a produs in orasul Nyingchi din regiunea de sud-vest a Tibetului, a informat media de stat, transmite Reuters. Guvernul chinez a trimis la fata locului o echipa responsabila cu gestionarea interventiilor pentru recuperarea cadavrelor si…