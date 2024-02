Băncile, obligate de UE să aplice iertarea parțială a datoriilor Guvernul a transpus Directiva europeana prin care bancile sunt obligate sa aplice masuri de restructurare a creditelor inainte de a trece la executarile silite. Printre aceste masuri se numara iertarea parțiala de datorie, amanarea plații tuturor sau a unei parți a ratelor de credit pentru o anumita perioada, schimbarea ratei dobanzii, oferirea unei perioade fara […] The post Bancile, obligate de UE sa aplice iertarea parțiala a datoriilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

