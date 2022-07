Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ prin care prestatorii de servicii de plata trebuie sa afiseze clar comisioanele percepute pentru conversia in si din euro, anunta Ministerul Economiei. ”Actul normativ adoptat astazi constituie un pas important pentru buna functionare a pietei interne si pentru facilitarea schimburilor comerciale transfrontaliere in cadrul Uniunii. Mai exact, din acest […] The post Bancile, casele de schimb valutar si operatorii de plati, obligați sa afiseze comisioanele pentru conversia in si din euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…