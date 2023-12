Stiri pe aceeasi tema

- Tarile asiatice ocupa primele locuri intr-un nou raport privind educatia globala, in timp ce nivelurile din Europa scad intr-un ritm rapid. Raportul PISA, elaborat de Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare la fiecare trei ani, a implicat aproape 700.000 de elevi din 81 de tari. Raportul…

- Antreprenoriatul reprezinta un indicator important al dinamicii unei economii, fie ca vorbim de companii consolidate pe piața sau la inceput de drum, deoarece initiativa, inovarea și creativitatea arata care sunt gradul de vitalitate și potențialul de dezvoltare a mediului de afaceri dintr-o țara. In…

- BERD si Banca Transilvania sustin cresterea serviciilor de livrare din e-commerce din RomaniaBanca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) faciliteaza accesul la finantare pentru operatorul roman de curierat Sameday, printr-un acord de partajare a riscului cu Banca Transilvania, potrivit…

- Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans de 4,7% in 2022, pana la 2,2% in 2023, pentru ca anul viitor sa accelereze pana la 3,8%. In aprilie, FMI estima un avans de 3,7% al PIB-ului Romaniei in 2024.Pentru 2028, FMI prognozeaza o crestere a economiei romanesti…

- Conflictul dintre Israel si miscarea palestiniana Hamas este un soc economic care nu era necesar si care va face si mai dificil pentru bancile centrale sa gestioneze o incetinire lenta in multe economii, daca se va extinde, a declarat marti directorul Bancii Mondiale, Ajay Banga, transmite Reuters."Este…

- Fondul Monetar International a inrautatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, arata cel mai nou raport ”World Economic Outlook”, publicat marti, 10 octombrie, de institutia financiara internationala. Economia romaneasca va incetini, de la un avans de 4,7% in 2022, pana la 2,2%…

- Acordarea unei valori mai mari capitalului apelabil – angajamentele actionarilor de a furniza resurse suplimentare in cazul unor probleme financiare grave – in bilanturile bancii ar putea debloca ”o finantare semnificativ mai mare” pentru tarile in curs de dezvoltare, a spus oficialul, care nu a fost…