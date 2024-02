Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a transmis luni seara, 12 februarie, ca romanii care vor sa plece in strainatate trebuie sa citeasca atent condițiile de calatorie pentru țarile pe care le viziteaza, din cauza creșterii numarului de cazuri de imbolnavire cu „malarie de import”, incepand cu ianuarie.„Specialiștii…

- Schema de vaccinare inaintea unei calatorii internationale este personalizata si este recomandata de medic, in functie de destinatie, durata, vaccinari obligatorii sau recomandate in zona respectiva, riscurile de imbolnavire specifice zonei, au transmis, miercuri, Institutul National de Sanatate Publica…

- Ministerul rus de Externe a estimat vineri ca manevrele militare "Steadfast Defender 2024", cele mai ample exercitii militare desfasurate de Alianta Nord-Atlantica de la incheierea Razboiului Rece, pot avea consecinte "tragice" pentru Europa, relateaza EFE.

- Autoritațile din Bulgaria fac lucrari de reparație a rosturilor de dilatare ale Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse, iar șoferii pot circula pe o singura banda pana pe 31 martie, a anunțat miercuri, 24 ianuarie, Ministerul roman de Externe.„Activitațile de reparație sunt efectuate la nivel local și sunt…

- Specialiștii in domeniul energetic avertizeaza asupra creșterii prețurilor la gaze, peste un an de zile. Facturile vor prezenta costuri mult mai mari, de pe 1 aprilie 2025, aceasta fiind data pana la care prețul gazelor va fi plafonat la o valoare de 0,31 lei pe kilowatt/ora. Cand expira plafonarea…

- Numarul total al turiștilor straini care au vizitat Romania in primele 9 luni dinb acest an a fost de circa 1,5 milioane, ei cheltuind in țara noastra aproape 4 miliarde de lei, potrivit datelor transmise vineri de INS, ceea ce reprezinta o medie de 2578 de lei/persoana.

- Romanii care se afla, tranziteaza ori au de gand sa calatoreasca in landul german Bavaria sunt atenționați de catre Ministerul de Externe de la București ca exista perturbari semnificative ale transportului aerian și rutier din cauza ninsorilor abundente.