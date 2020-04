Stiri pe aceeasi tema

- Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 miliarde de dolari, cele mai mari transferuri de bani in regiune fiind catre Ucraina (15,8 miliarde de dolari), Rusia (10,6 miliarde de dolari) si Romania (7,2 miliarde de dolari), potrivit unui raport…

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a declarat ca institutia ar putea mobiliza resurse de 150 miliarde de dolari in urmatoarele 15 luni, pentru a ajuta tarile in curs de dezvoltare sa lupte si sa se redreseze in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. Intr-o declaratie…

- Banca Mondiala a anuntat marti ca suplimenteaza cu 2 miliarde de dolari, la 14 miliarde de dolari, fondurile puse la dispoziție statelor membre pentru reactia la pandemia de coronavirus, transmite Reuters. Institutia financiara anuntase pe 3 martie alocarea de 12 miliarde de dolari pentru…

- Norvegia va oferi companiilor o finantare de cel putin 100 de milairde de coroane norvegiene (9,7 miliarde dolari), sub forma de garantii pentru imprumuturi si emisiuni de obligatiuni pentru sustinerea economiei in timpul epidemiei de coronavirus, a anuntat guvernul duminica, transmite Reuters potrivit…

- Banca Mondiala a anunțat, marți, un fond de 12 miliarde de dolari pentru sprijinirea țarilor care se confrunta cu impactul epidemiei de coronavirus care s-a raspandit rapid din China in aproximativ 80 de țari, relateaza Reuters.Citește și: SURSE - PNL intra in formație de lupta: lista miniștrilor…

