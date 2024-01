Banca centrală a Turciei şi-a majorat joi dobânda cheie cu încă 2,50 puncte procentuale, până la 45% Cresterea dobanzii de referinta vine pe fondul unei lupte in curs impotriva inflatiei cu doua cifre a factorilor de decizie monetara din Turcia, aceasta fiind cel mai recent pas. Inflatia din Turcia s-a intensificat la 64,8% in decembrie, in termeni anuali, de la 62% in noiembrie, iar moneda tarii, lira, a atins un nou minim record fata de dolarul american, la inceputul lunii ianuarie, depasind pentru prima oara 30 de unitati pentru un dolar. Analistii prevad ca aceasta va fi ultima majorare, pentru ceva timp, mai ales cu alegerile locale care se apropie in martie. ”In mod incurajator, comunicarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

