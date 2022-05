Stiri pe aceeasi tema

- Banca Angliei a majorat rata dobanzii la 1%, cel mai ridicat nivel din 2009, in linie cu estimarile economistilor, pentru a contracara majorarea inflatiei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Preturile de consum in Marea Britanie au inregistrat in martie cel mai rapid ritm de crestere din ultimii aproape…

- Companiile americane Raytheon, Boeing și Lockheed Martin nu profita de tensiunile internaționale. Rezultatele lor sunt in scadere din cauza sancțiunilor impotriva Rusiei, dupa invazia in Ucraina, și a revenirii Covid-19 in China. Giganții americani din domeniul apararii platesc prețul razboiului lansat…

- Fondul Monetar Internațional(FMI) și-a redus marți (19 aprilie) previziunile privind creșterea economica globala cu aproape un punct procentual, invocand razboiul Rusiei in Ucraina și avertizand ca inflația este acum un „pericol clar și prezent” pentru multe țari. Razboiul este de așteptat sa incetineasca…

- Ajutor militar major pentru Ucraina anunțat de Marea Britanie: rachete antinava, vehicule blindate, sute de sisteme antiaeriene și antitanc. Marea Britanie va trimite 120 de vehicule blindate si noi sisteme de rachete antinava pentru a sprijini Ucraina, a anuntat sambata Downing Street in urma discutiilor…

- ”Piata muncii este foarte puternica, iar inflatia este mult prea mare”, a declarat Powell la o conferinta a Asociatiei Nationale pentru Economia Afacerilor. Powell a spus ca exista o nevoie evidenta de a readuce rapid politica monetara la un nivel mai neutru si apoi de a trece la niveluri mai restrictive,…

- Parlamentarul britanic Chris Bryant susține ca oligarhul rus Roman Abramovici, proprietar al clubului de fotbal Chelsea din Londra, iși vinde in graba doua proprietați din Regatul Unit pentru a evita potențialele sancțiuni financiare impuse dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza The Guardian…

- Guvernul britanic a anuntat, miercuri, ca va trimite Ucrainei mai multe arme pentru a se apara in fata Rusiei. Marea Britanie a furnizat deja circa 2.000 de rachete antitanc NLAW si a trimis specialisti care sa ii instruiasca pe militarii ucraineni sa le foloseasca. De asemenea, executivul a cerut organismului…

- Ambasada Beijingului in Ucraina le-a recomandat cetatenilor chinezi si firmelor chineze sa evite zonele „instabile”, fara a-i sfatui sa paraseasca aceasta tara, asa cum au procedat multe alte state, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. „In prezent, situatia din estul Ucrainei a cunoscut modificari…