- Doi soți din Michigan, SUA, care și-au cumparat in urma cu 4 ani o casa veche, au facut o descoperire incredibila sub ea, anul acesta, in timp ce o renovau. Hayley și Trevor Gilmartin locuiesc pe Lacul Huron, care separa SUA de Canada. {{749495}} In timp ce demontau cada veche și au spart pardoseala…

- Ashley Massis Class, o tanara mama care și-a impartașit povestea pe TikTok, a incercat sa o linișteasca pe fiica sa, care incepuse sa se planga ca aude monștri in camera ei. Incercarile de a o convinge ca nu are motive sa se teama au dus la o descoperire uluitoare.„Spunea ca a auzit monștri in peretele…

- Indiferent despre ce limba este vorba se pare ca exista o serie de cuvinte, termeni sau acronime care au reușit sa treaca cu succes granițele lingvistice. Exemplele sunt multiple, insa in acest articol ne vom opri asupra termenilor de care suntem siguri ca ați auzit tot mai des in ultima vreme. Ne referim…

- Aceasta este bautura care a ajuns populara pe platforma TikTok și este promovata masiv de tinerii influenceri, urmariți de copii. Reacțiile celor mici la primirea unei sticle sunt de-a dreptul surprinzatoare.Sticlele sunt de diferite culori, in funcție de aroma pe care o au, lucru care ii face pe cei…

- 4 consilii școlare din Canada contesta in justiție impactul negativ al rețelelor sociale asupra educației și sanatații mintale a elevilor. The post CANADA Facebook, TikTok și Instagram, date in judecata de școlile din Canada pentru impactul negativ asupra educației și sanatații mintale a elevilor first…

- Fie ca ești specialist IT freelancer, fie ca reprezinți o companie cu afaceri in zona tehnologica, riscurile de pierderi masive in acest domeniu sunt extrem de mari, iar cea mai buna protecție o reprezinta o asigurare de raspundere profesionala IT. In condițiile in care piața IT este intr-o continua…

- Conectivitatea digitala a devenit o norma sociala. Rețelele de socializare stau in centrul interacțiunii umane, dar și a dezbaterilor privind impactul lor asupra sanatații mintale. O analiza recenta scoate in evidența paradoxul in care ne regasim: deși criticate pentru crearea unei dependențe distructive,…