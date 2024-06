Stiri pe aceeasi tema

- Iga Swiatek nu a avut nicio emoție in finala cu Jasmine Paolini (victorie cu 6-2, 6-1), succes in urma caruia a cucerit al patrulea titlu de la Roland Garros. Poloneza nu a uitat de meciul cu Naomi Osaka din turul al doilea, atunci cand a fost nevoita sa salveze o minge de meci, și i-a mulțumit publicului…

- Iga Swiatek a egalat-o la numarul de titluri de la Roland Garros (n.r. 4) pe legendara Justine Henin. Victoria de sambata a polonezei de pe Chatrier nu a lasat vreo urma de indoiala, lidera WTA facand ca finala cu Jasmine Paolini sa fie una dezechilibrata și fara pic de dramatism (6-2, 6-1).

- Iga Swiatek - Jasmine Paolini, meci contand pentru finala turneului de la Paris, este programat, sambata, 8 iunie, de la ora 16:00, pe arena centrala Philippe-Chatrier, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Finala de la Roland Garros 2024 este surprinzatoare doar pe jumatate, prezența jucatoarei Jasmine Paolini in ultimul act reprezentand un cadou nesperat pentru tenisul italian. De cealalta parte, Iga Swiatek este certitudinea de pe Chatrier, poloneza aflandu-se in fața finalei cu numarul patru de la…

- ​Ultimul act in turneul feminin de la Roland Garros le va aduce fața in fața, sambata, 8 iunie, pe lidera mondiala Iga Swiatek și pe revelația Jasmine Paolini, o jucatoare care a intrecut toate calculele hartiei pentru prima finala majora din cariera. O finala puțin așteptata inaintea debutului competiției…

- Iga Swiatek (23 de ani, 1 WTA) a invins-o joi pe Coco Gauff (20 de ani, 3 WTA) cu 6-2, 6-4 in semifinale la Roland Garros. Poloneza iși va apara sambata trofeul pe care l-a cucerit de trei ori pana acum in 2020, 2022 și 2023. Exista multe teorii in tenis, iar una dintre ele spune ca un jucator de…

- Iga Swiatek (23 de ani, 1 WTA) a invins-o in ”sferturi” pe Marketa Vondrousova (24 de ani, 6 WTA) cu 6-0, 6-2. In semifinale, ea o va intalni joi pe Coco Gauff (20 de ani, 3 WTA). Iga Swiatek a inrergistrat marți a 17-a victorie consecutiva pe zgura in acest sezon, calificandu-se pentru a patra oara…

- Tripla campioana la Roland Garros, Iga Swiatek, 23 de ani, numarul 1 mondial, a marturisit ca nu urmarește meciurile de tenis și nici nu se pricepe sa-și analizeze adversarele. Se indreapta spre un nou titlu in turneul de Grand Slam de la Paris, recomandata de traseul de pana acum, inclusiv victoria-blitz,…