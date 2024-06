Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie Ce este viața și care este sensul ei?- intrebarile acestea, carora li se cauta de mult timp raspunsul, continua sa fie legate de cel mai mare mister al existenței, care pare a avea inca multe de dezvaluit. Potrivit uneia dintre multele teorii științifice, viața – careia nu i…

- In Romania a fost folosita in premiera o substanța inovatoare. Echipa medicala, condusa de conf. univ. dr. Lucian EVA, managerul Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, a realizat o operație revoluționara efectuata in semiintuneric care a salvat viața unui baiețel de 12 ani.

- O noua producție teatrala ajunge in fața publicului aradean miercuri, 22 mai, de la ora 19:00, pe scena mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. Spectacolul... The post „Luntrașul” – spectacolul-eveniment al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” va avea premiera miercuri, 22 mai appeared first on Special Arad…

- Cea mai recenta premiera a teatrului sucevean - „Cum l-am ingropat pe Stalin", de Artur Solomonov, montata de regizorul Theodor-Cristian Popescu, va avea premiera pe 12 mai, in debutul Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec 2024.Spectacolul reprezinta o premiera ...

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta invita publicul in aceasta duminica, 21 aprilie 2024, la opera "Rigoletto" de Giuseppe Verdi. Spectacolul de opera va avea loc la Sala teatrului , cu incepere de la ora 19.00 "Rigoletto" este o opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Libretul…

- Remember me – Eterna stralucire a uitarii iși va aștepta primii spectatori in 15 și 29 aprilie, fiind gazduit de Teatrul Național București (Sala Media și Sala Atelier). Spectacolul este o producție The Creative Moustache, regia și adaptarea fiind semnate de Monica Pop. Povestea celebrului film Eternal…

- Spectacolul-tribut „Andreescu - Copacul de la Revista”, dedicat celebrului Aurelian Andreescu - unul dintre cei mai valorosi solisti vocali pe care i-a avut muzica ușoara romaneasca, a avut premiera la Teatrul de Revista „Constantin Tanase” din București pe 6 aprilie, urmatoarea reprezentație fiind

- MINA, Museum of Immersive New Art, lanseaza in premiera pe 12 aprilie, spectacolul de dans imersiv [IN BETWEEN]. Show-ul este conceput și regizat de Bobi Pricop alaturi de coregraful Filip Stoica, asistat de Simona Dabija, iar coloana sonora a fost realizata de Alexei Țurcan. Universul vizual digital…