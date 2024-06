Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea e cea mai importanta! Deși, cheltuielile guvernamentale pentru sanatate au crescut in Uniunea Europeana, in 2020 comparativ cu 2019, tarile membre cu cea mai mica pondere a cheltuielilor pentru sanatate in PIB sunt Letonia, Polonia, Irlanda si Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat…

- Noua state ale Uniunii Europene (Bulgaria, Cehia, Croatia, Italia, Letonia, Lituania, Romania, Slovacia si Ungaria) nu au semnat o declaratie pentru promovarea politicilor in favoarea comunitatilor LGBTIQ+, prezentata vineri tarilor membre de presedintia belgiana a Consiliului UE, informeaza agentiile…

- Europa e in sarbatoare. Astazi, ca in fiecare an din 1985 incoace, europenii sarbatoresc pacea și unitatea pe Batranul continent. Data de 9 Mai marcheaza aniversarea momentului istoric reprezentat de „Declarația Schuman”. La 9 mai 1950, ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman, propunea…

- Pe data de 1 mai s-au implinit 20 de ani de la aderarea la UE a 10 state. Opt dintre acestea sunt din regiunea Europei Centrale si de Est - Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia. Celelalte doua sunt Cipru si Malta. Din urma vin tare Romania și Bulgaria, care și-au triplat…

- Se implinesc 20 de an de la cel mai mare val de extindere a Uniunii Europene. Pe 1 mai 2004, la Blocul comunitar au aderat 10 țari. Este vorba de Cipru, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. Pe linga 10 membri noi, Uniunea Europeana s-a ales cu 73…

- Romania inregistreaza unul dintre cele mai mari decalaje din UE intre veniturile mari si cele mici in randul populatiei, potrivit unui Infografic Monitorul Social, un proiect al Fundatiei Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, care citeaza date Eurostat din 2022. Conform sursei citate, venitul mediu al celor…

- O mie de sicrie au aparut, marti, intr-una dintre cele mai frumoase piete din centrul Romei, ca un semnal de alarma la accidentele de munca. Acțiunea a fost organizata de sindicatul UIL pentru a atrage atentia politicienilor si publicului larg asupra tragediei accidentelor mortale la locul de munca.…