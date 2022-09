Stiri pe aceeasi tema

- Nu numai in grajdul Boului Ros revolutia digitalizarii a luat amploare. Si la Vaslui. Exista cativa consilieri locali care au uitat sa vina la sedintele de CL, fiindca, vai Doamne, sunt ocupati si prefera formatul on-line. Si stiti de ce? Ii rup pacanelele si nu vor sa plece de la aparat cand acesta…

- Eugen Doga isi merita fiecare banut pe care Consiliul Judetean si Primaria Municipiului Vaslui i l-au dat cu mare larghete si franchete. Acesta a adus ploaia in Vaslui dupa mai bine de 120 de zile de seceta cumplita. Si, vorba lui nea Mitica, dai un ban, dar stai in fata. Adica o fi costat Doga […]…

- SPECTACOL… Cunoscuta formație de muzica rock din Republica Moldova, Zdob și Zdub, a facut un show extraordinar, seara trecuta, in cadrul Zilelor Culturale ale Vasluiului. Moldovenii au incins atmosfera cu celebrele melodii “Bunica bate toba”, “Moldovenii s-au nascut”, “DJ Vasile”, “Canta cucu-n Bucovina”.…

- Mare zarva in ograda lui Uzatu ! Nuta, manca-o-ar mama de gospodina, s-a apucat sa amendeze oamenii din palat ca-si lasa masinile unde nu trebuie, la voia intamplarii. Intr-o dimineata, nervoasa ca n-are loc sa-si parcheze caleasca primita cadou de la mosu’, s-a dus la Administrativ, a luat chitantierul…

- Cristiana Banila este unul dintre cercetatorii de top ai Romaniei: are propria companie, a identificat biomarkeri care depisteaza timpuriu cancerul si varsta biologica a organelor din corp. In prezent, lucreaza la un studiu privind detectarea nedureroasa si cu costuri minime a cancerului de piele. Cristiana…

- De cand managerul de la Husi a anuntat ca vrea sa vina la Vaslui si nu ca un chirurg simplu, ci ca manager de spital, a invrajbit toata comunitatea de medici din Spitalul Judetean. Le-a bagat adrenalina la maximum. Hotarati si fermi, convinsi ca vocea lor conteaza, acestia au incercat sa-i transmita…

- In CL la Vaslui, de doi ani se joaca o comedie. Majoritatea PNL-USR se umfla precum orzul in gaște, iar primarul se joaca cu ei de-a șoarecele și pisica. Numai ca majoritatea s-a enervat și a rupt pisica-n doua! Cam la atat se poate rezuma activitatea așa-zisei Opoziții, care chipurile il infrunta pe…

- JALE MARE… Puhoi de lume s-a adunat la Bacești, unde ieri au fost inmormantați soții Vasile (zis și Crionaș) și Lidia Dumitru, morți in accidentul tragic din Cehia, chiar in timp ce veneau la funeraliile Piculinei, o ruda de-a lor. Daca la femeia doborata de cancer in Anglia (Piculina) au venit o mie…