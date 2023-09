IPJ Giurgiu: Actiunile politistilor Giurgiuveni, constatate in ultimele 24 de ore

Politistii giurgiuveni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, in mod activ si implicat in misiuni preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranta comunitatii. Astfel, in ultimele 24 de ore, politistii… [citeste mai departe]