Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Iulian, micutul disparut din Pecineaga, il acuza pe tatal copilului de tot ceea ce s-a intamplat. Femeia si-a lasat ambii copii in grija tatalui lor, urmand ca ea sa le cumpere cele necesare.

- In 2018, in aceasta scoala a fost demarat proiectul 'Competenta, inovare si profesionalism in educatie', cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Gradinita din Galbinasi este una dintre cele 11 cladiri renovate sau construite de fundatia Roma Education…

- Mona Ica este educatoare la Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap din Calarasi, unde pune in practica diverse tehnici educationale pentru a-i ajuta pe copii sa duca o viata normala si sa-si dezvolte abilitatile de invatare si chiar pe cele fizice. „Rezultatele se vad de la o zi la alta“ este o garantie…

- O femeie din Mehedinti a sunat la 112 și a anunțat ca fiul ei nu a ajuns acasa de la școala, dar s-a trezit cu o amenda in urma apelului. Fiul ei i-a povestit ca a intarziat deoarece s-a simțit in pericol.

- Un copil de șapte ani a fost ranit, in aceasta dimineața, la Timișoara, in timp ce se indrepta spre școala. Baiatul era pe trecerea de pietoni de la intersecția strazii Martir Constantin Radu cu strada Nicolae D. Cocea cand a fost lovit de mașina condusa de un șofer de 35 de ani. Micuțul a fost transportat…

- Caz tragic in Capitala. Un instructor auto a murit chiar in timpul orelor practice pe care le avea. Incidentul a avut in aceasta dimineata in jurul orei 9.40 pe strada Vadul lui Voda din Capitala.

- in sistem dual Inceputul anului școlar este un moment plin de emoție și pentru cei 116 de elevi inscriși in clasele de instalatori in sistem de invațamant profesional dual inființate de ENGIE Romania, prin proiectul „Energie pentru meseria mea”. In baza parteneriatului existent intre companiile Grupului…

- Un instructor auto si un elev de-al sau, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului ‘Scoala’, au fost raniti in urma unui accident rutier produs, miercuri, pe Bulevardul Victoriei din municipiul Dorohoi, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani,…