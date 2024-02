Cum arată școala de șoferi „Police”? Ideea trăsnită a unui instructor auto din Arad Un sofer din Arad care isi vopsise masina astfel incat sa arate ca una de politie, scriind pe ea inclusiv cuvantul "POLICE", a fost oprit in trafic de adevaratii politisti, care l-au amendat si i-au retinut certificatul si placutele de inmatriculare.Soferul a fost oprit, joi, pe o artera rutiera mare din municipiul Arad, pentru ca avea masina vopsita in culorile rosu si albastru si a scris pe ea "POLICE", agentii constatand ca in certificatul de inmatriculare era mentionata alta culoare."Din verificari a reiesit ca autoturismul, condus de un barbat de 53 de ani, din Arad, nu avea mentionata, in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

