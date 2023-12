BAE Systems a obţinut un contract de 8,8 miliarde de dolari pentru operarea unei fabrici de muniţie a armatei americane în Tennessee Departamentul a spus ca acest contract a fost atribuit pe 10 ani, de la 1 ianuarie 2024 pana la 31 decembrie 2033, pentru producerea de explozibili, intretinerea si operarea Uzinei de munitie a armatei Holston. BAE a declarat intr-un comunicat separat ca opereaza fabrica din 1999, dezvoltand produse precum IMX-101, un inlocuitor mai sigur si eficient al TNT in artilerie, si modernizand instalatia pentru o fiabilitate sustinuta. Uzina de munitie a armatei Holston este o unitate detinuta de guvernul SUA, operata de un contractor, care produce explozibili pentru armata SUA. Fabrica functioneaza inca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

