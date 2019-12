Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a afirmat, joi, ca declaratia pe care o va da procurorilor va aduce multe noutati dosarul despre evenimentele din 10 august, iar la instanta va lamuri "intru totul...

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a anuntat ca a fost chemat joi la DIICOT in legatura cu dosarul evenimentelor din 10 august, el precizand ca are calitatea de martor si ca va aduce noi lamuriri.”Au venit si mi-au inmanat citatia, astfel ca am fost instiintat ca am fost chemat la…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, luni,ca in cazul celor doua mașini cazute intr-un șanț, parte a lucrarilor RADET, a fost respectat protocolul de semnalizare. Badulescu a afirmat ca vor avea loc discuții despre pretențiilor celor doi șoferi implicați in accidentul de duminica,…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, acuza ca PSD a fost distrus de Liviu Dragnea și ca toți social - democrații au stat și au privit cuminți. Badulescu susține ca membrii CEX sunt bolnavi și nu pot reforma partidul.Citește și: SURPRIZA din PSD: Claudiu Manda anunța ca social - democrații…

- Disensiunile in blocul "ACUM" cresc pe zi ce trece. Mai multi parlamentari i-ar putea parasi pe Maia Sandu si Andrei Nastase si sa creeze o noua fractiune in legislativ. Declaratia a fost facuta de deputatul neafiliat Octavian Ticu.

- „Domnule, io vreau sa va intreb ceva, daca ați lucra, sa spunem, ați fi avocat, și vreți sa mergeți cu bicicleta... Domn'le, dar nu puți cand ajungi la tribunal, de la mersul pe bicicleta? Eu cred ca puți. Eu nu vreau sa am de-a face cu oameni care put!", a spus Badulescu in emisiunea In Comunitate,…

- Invitat la emisiunea „In comunitate” de la postul de radio Bucuresti FM, viceprimarul Bucurestiului a declarat ca nu vrea sa mearga cu bicicleta pentru ca nu vrea sa faca „bataturi la c..r”, adaugand dupa cateva minute ca n-are hemoroizi pentru ca nu e de la tara.

