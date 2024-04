Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a trecut de 50% din PIB- Nu borna de 50% genereaza consecințe, ci datoria publica ridicataDatoria publica a Romaniei a ajuns la 802 miliarde lei in ianuarie 2024, arata cele mai recente date publicate de Ministerul de Finante. Numai in luna ianuarie a acestui an Guvernul a adaugat…

- Ucraina va primi 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeana in urmatoarele doua luni, a declarat, vineri, premierul de la Kiev, Denis Șmihal. Europenii au ajuns sa le plateasca pensiile și salariile ucrainenilor! A recunoscut-o chiar premierul ucrainean Denis Șmihal, care a spus ca Uniunea Europeana…

- Guvernul a aprobat actul normativ inițiat de Ministerul finanțelor prin care IMM-urile vor putea accesa in continuare credite cu garanții de stat, potrivit unui comunicat de presa. Bugetul este de maximum 12,5 miliarde lei, iar garanțiile se vor acorda in limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru…

- Ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, pentru a veni in sprijinul operatorilor de transport rutier, Guvernul a aprobat aceasta schema de ajutor. Totodata s-a mai aprobat o schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat, in contextul crizei…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca Guvernul aproba un ajutor de peste 86 de milioane de lei pentru intreprinderile mici si mijlocii. „Acesti bani vor ajuta peste 9.200 de firme romanesti sa isi dezvolte afacerile si sa mentina locurile de munca”, a mai spus seful Executivului.

- Necesarul de finantare al Romaniei, care include atat deficitul bugetar, cat si refinantarea datoriilor vechi ajunse la scadenta, va fi de 180 mld. lei in 2024, adica 36 mld. euro, noteaza Ziarul Financiar.Guvernul are nevoie de 36 mld. euro in 2024, pentru a acoperi deficitul bugetar estimat la…