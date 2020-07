Badea Gheorghe in tren

Stiri pe aceeasi tema

- La vama ajunge si badea Gheorghe cu caruta plina de butoaie.Vamesul il intreaba ce are in butoaie. Badea ii raspunde simplu: apa.-Nu se poate, nu te cred, tu ascunzi ceva bade!-Nu, pe cuvantul meu! zice badea.-Am sa gust din fiecare butoi. Asa si facu’. Dupa degustare, vamesul isi da seama ca badea…

- Soțul vine acasa și-și gasește soția blonda trista: – Ma simt ingrozitor, spunea ea. Am vrut sa-ți calc noul costum și am facut o gaura uriașa pe fundul pantalonilor. – Nu-i nimic, draga mea. Costumul are doua perechi de pantaloni. – Știu, pentru ca asta a fost norocul meu: am folosit acești pantaloni…

- Badea Gheorghe era la cosit iarba de pe marginea santului.Deodata trece o masina cu viteza si calca o gaina care traversa strada. Soferul speriat, opreste si incearca sa-si repare greseala platindu-i omului gaina. Ridica de jos gaina moarta si se duce spre Badea Gheorghe care privea nepasator scena,…

- Badea Gheorghe merge la doctor cu o sarsana plina cu bunatati. Intra in cabinet, o desface si-l imbie pe acesta: – Da’ serviti, domn’ doctor, is bune, is bio, is de la tara, is iecologice! Si numai ce nu-i pune pe birou carnati, caltabosi, jumeri, slana, branza, mere, prune, ceapa, cartofi… – Pai bine,…

- – Un american isi face vacanta in Romania. Merge el ce merge si ajunge la o stana din Ardeal, unde e foarte impresionat de caine. – Bade, cat ceri pe cainele asta? As vrea sa-l cumpar. – Nu e de vanzare. – Iti dau 500 de dolari. – Nu e de vanzare. – Iti dau 1.000. – Nu e de vanzare. – Iti dau 2.000…

- Barbatul de culoare care a fost ucis de un polițist a fost inmormantat astazi, alaturi de mama sa, in orașul in care s-a nascut, Houston. La ceremonie au putut participat doar 500 de persoane și apropiații lui George Floyd.

- Pugilistul Floyd Mayweather (43 de ani) nu ține cont de reguli nici atunci cand vine vorba despre pandemie. Americanul și-a enervat fanii dupa ce a postat mai multe poze pe rețelele de socializare in care aparea in timpul unei plimbari pe bicicleta alaturi de prietenii sai. Unii dintre insoțitorii sportivului…