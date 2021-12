„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, favorit pentru nominalizare la premiile Oscar 2022 „Babardeala cu bucluc sau porno balamuc”, regizat de Radu Jude, premiat cu Ursul de Aur la Berlinala de anul acesta si propus de Romania pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a galei Oscar 2022, este considerat de criticii straini favorit pentru selectia la premiile acordate de Academia Americana de Film. Lungmetrajul, pentru care Radu Jude a fost nominalizat la categoriile „scenarist european” si „regizor european” ale premiilor Academiei Europene de Film, ce vor fi acordate pe 11 decembrie la Berlin, a avut premiera in cinematografele nord-americane in luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

