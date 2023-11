Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Chereches a disparut inainte de pronunțarea sentinței, iar acum este cautat. S-a zvonit ca soția lui Tabita a fugit cu el, dar acest lucru nu s-a confirmat.Politia nu stie cu exactitate unde este primarul. Dupa ce s-a speculat ca sotia ar fi cu el in straintate, Tabita Gliga a aparut astazi…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, condamnat la 5 ani de inchisoare, este dat disparut in continuare, iar avocatul sau a dat primele declarații in acest caz. „De azi, avem o hotarare judecatoreasca definitiva, care produce efecte. Ea trebuie pusa in executare. Nu va ascund imprejurarea ca…

- Claudia Gliga, soacra primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, a fost reținuta de procurorii DNA, dupa ce a fost prinsa in flagrant cand ii oferea 50.000 de euro mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj, pentru „o sentinta mai blanda in procesul de corupție al edilului". Procurorii l-au…

