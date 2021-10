Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului acuza Guvernul Cițu de discriminare. Acesta a comentat noile restricții impuse pentru persoanele nevaccinate, in contextul in care cetațenii testați anti-COVDI-19 nu mai au acces in diverse localuri, potrivit deciziei Executivului. Renate Weber susține ca drepturile și libertațile…

- Renate Weber a catalogat ca discriminatorie masura eliminarii testelor pe care o aveau la indemana cei nevaccinați pentru a putea viețui neingradiți. Avocatul Poporului a susținut, duminica seara la Antena 3, ca practic, certificatul verde nu mai exista, fapt ce ne face, din nou, unici in Uniunea…

- Renate Weber, Avocatul Poporului, a declarat duminica la Antena 3 ca masura luata de Guvern de a permite accesul la anumite activitați doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boala, nu și celor care prezinta test negativ COVID, reprezinta o discriminare și a susținut ca „certificatul verde, practic,…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, considera ca soluțiile legislative care condiționeaza exercitarea dreptului la munca al personalului din unitațile sanitare și al personalului din centrele rezidențiale de obținerea certificatului verde reprezinta masuri lipsite de proporționalitate și inadecvate scopului…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, luni, ca introducerea obligativitații prezentarii certificatului verde aduce o restrangere a unor drepturi și libertați, iar masura ar fi trebuit facuta printr-o lege adoptata in Parlament si nu printr-o hotarare de Guvern. „Introducerea obligativitatii…

- Avocatul Poporului a contestat, miercuri, la Curtea Constitutionala OUG 50/2021, referitoare la decontarea navetei elevilor. Ordonanța privind transportul școlar, aspru criticata de asociațiile de elevi, inca de la apariția ei in stadiu de proiect, a ajuns și in atenția Avocatului Poporului. Avocatul…

- Incepand de vineri, certificatul verde a devenit obligatoriu și in Italia. Fara acesta nu se mai intra in restaurante și baruri, la spectacole in aer liber, competiții sportive, muzee, piscine și centre spa. Doar busericile nu il cere. Certificatul verde a devenit obligatoriu in interiorul restaurantelor…

- Comisia Europeana a lansat oficial Fit for 55, pachetul care va declansa o adevarata revolutie industriala in ce privește mediul. Noile masuri, in numar de 12, atrag majorari importante de preț la energie și combustibil, in toata Uniunea Europeana. Liderul Delegației PSD din Parlamentul European, Dan…