- Criza economica provocata de pandemia de COVID-19 s-a resimțit și in domeniul imobiliar. Cererile de pe piața imobiliara romaneasca s-au schimbat extrem de mult de la inceputul acestui an pana in prezent. Toți cei care au in plan sa investeasca in imobiliare sau sa iși cumpere o locuința in…

- Toate sperantele omenirii sunt indreptate in aceasta perioada catre cercetatori. Zilnic apar stiri despre evolutia studiilor privind vaccinul impotriva COVID-19, iar articolele despre etapele cercetarii medicale sunt urmarite de zeci de milioane de oameni din toata lumea. Pandemia de COVID-19 ne-a aratat…

- Ediția din acest an al celui mai important eveniment de shopping - Black Friday - a stat sub semnul pandemiei, aducand schimbari neașteptate in comportamentul cumparatorilor. Platforma online BLACKFRIDAY.ro , site-ul oficial al Black Friday Romania, a adunat date referitor la evenimentul care a avut…

- ” Restrictiile impuse de pandemia COVID-19 au schimbat optiunile consumatorilor pentru mijloacele de mobilitate, majoritatea alegand sa-si foloseasca propria masina in locul transportului public sau al platformelor de mobilitate”, arata raportul global Digital Auto Report 2020, realizat de Strategy&,…

- Preferinta pentru modalitatile alternative de mobilitate s-a redus cel mai mult in Germania, unde 77% dintre respondenti intentioneaza sa le foloseasca mai putin. Tendinta este aceeasi in SUA (56%) si in China (51%). In timp ce in China si in SUA, consumatorii utilizeaza in principal propriul vehicul,…

- O companie importanta din Croația a renunțat la toate echipele pe care le avea. Cum pandemia de coronavirus nu da semne ca ar ceda prea curand, situația incerta a afectat și organizațiile de eSports, in ciuda faptului ca fenomenul a cunoscut cea mai mare popularitate in acest an. Anularea tuturor evenimentelor…

- Pandemia a schimbat jocul. Mulți au incetat sa mai faca naveta catre centru și au ales sa lucreze de acasa. Așa ca, deși pare de necrezut, astazi o mulțime de spații de birouri zac pustii.