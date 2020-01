Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sambata pedepsirea vinovatilor si despagubiri din partea Iranului, dupa ce acesta a recunoscut ca a doborat 'dintr- eroare' avionul companiei Ukraine Airlines International (UAI) prabusit miercuri la vest de Teheran, la scurt timp de la decolare, catastrofa…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri ca Alianta Nord-Atlantica nu are niciun motiv sa nu creada informatiile mai multor tari occidentale conform carora cauza prabusirii avionului Boeing al unei companii aeriene ucrainene in apropiere de Teheran ar putea fi un tir accidental…

- Agentia americana responsabila de securitatea transporturilor, NTSB, a anuntat joi ca a primit o notificare din partea autoritatilor aeriene civile iraniene pentru a ancheta cauzele prabusirii Boeing-ului ucrainean, miercuri, la putin timp dupa decolarea din Teheran, potrivit Agerpres.Urmand regulile…

- Autoritatile iraniene au calificat joi ca 'lipsite de orice sens' 'zvonurile' conform carora avionul ucrainean prabusit miercuri in apropiere de Teheran ar fi fost lovit de o racheta iraniana, transmite AFP.'Mai multe curse interne si internationale zburau in acelasi moment in spatiul iranian…

- Donald Trump și-a explicat dubiile privind motivele prabușirii avionului ucrainean in Teheran, in urma caruia 176 de oameni au murit. „Cineva ar fi putut face o greșeala”, a spus președintele american, intrebat despre tragedia aviatica, potrivit CNN. Donald Trump a spus ca nu crede ca avionul s-a prabușit…

