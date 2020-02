VIDEO: Avertisment venit din partea JANDARMILOR gorjeni!

Pentru ca in acest moment ninsoarea este viscolita în zona Montană Rânca, jandarmii gorjeni sunt pregătiți sa intervină in orice moment însă aceștia ii sfătuiesc pe turiști ca pe timp de noapte sa rămână in zona cabanelor si sa nu de abată de pe strada. “În contextul avertizării meteorologice… [citeste mai departe]