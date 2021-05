Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane prezidențiale, unul folosit de dictatorul Nicoale Ceaușescu, altul de Ion Iliescu, sunt scoase la licitație și pot fi cumparate pe 27 mai. Prețul de pornire este de 25.000 de euro fiecare. Avionul ROMBAC One-Eleven este singurul produs in blocul comunist, cu excepția URSS.

- Avionul prezidential al lui Nicolae Ceausescu, considerat o bijuterie a aeronauticii din Romania, prin lansarea caruia fostul dictator si-a dorit o incununare a independentei industriei romanesti.

- Am trait sa o vedem și pe asta: lichidare de stoc la avioane prezidențiale. Avionul prezidențial care a aparținut fostului dictator Nicolae Ceaușescu este scos la licitație. Și avionul prezidențial folosit de Ion Iliescu este scos la licitație. In ambele cazuri, prețul de pornire este de 25.000 de euro,…

- Nicolae Ceausescu's presidential plane - Rombac "Super One-Eleven", will be put up for sale at a starting price of 25,000 euros, on May 27, at the "All star game" elegance auction organized by Artmark, agerpres reports. According to Artmark, in August 1982, the first and only passenger plane built…

- Rombac "Super One-Eleven", considerat o bijuterie a industriei aeronautice locale, prin lansarea careia fostul dictator Nicolae Ceaușescu a dorit o incununare a independenței industriei romanești, este scos la licitație pe 27 mai, pentru prețul de pornire de doar 25.000 de euro. In august…

- Avionul prezidential al lui Nicolae Ceausescu - Rombac "Super One-Eleven", va fi scos la vanzare la pretul de pornire de 25.000 de euro, pe 27 mai, la licitatia de eleganta "All star game" organizata de Artmark, arata Agerpres. Potrivit Artmark, in august 1982 era prezentat public primul si…

- Rombac ''Super One-Eleven'', considerat o bijuterie a industriei aeronautice locale, prin lansarea careia fostul dictator Nicolae Ceaușescu a dorit o incununare a independenței industriei romanești, este scos la licitație pe 27 mai, pentru prețul de pornire de doar 25.000 de euro. …

- Doua fotografii vechi cu actorul Chuck Norris și cu cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu vor fi scoase la licitație la București. Fotografiile au pe ele semnaturile personalitaților. Licitația care va mai include sute de obiecte va avea loc pe 22 aprilie, anunța MEDIAFAX. Potrivit reprezentanților…