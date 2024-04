Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak a declarat duminica faptul ca avioane militare britanice au doborat dronele lansate de Iran in atacul asupra Israelului. Pentru a evita o escaladare a conflictului, Sunak cere calm: „capetele calme sa prevaleze”, scrie Reute

- Aproape toate dronele și rachetele lansate de Iran impotriva Israelului timp de cinci ore, incepand cu sambata seara, au fost interceptate și nu au reușit sa-și atinga țintele, dau asigurari oficiali israelieni și americani, evidențiind formidabila aparare antiracheta multistratificata desfașurata de…

- Prim-ministrul Regatului Unit, Rishi Sunak, a confirmat duminica aceasta ca aviatia militara britanica a doborat "mai multe" drone iraniene in timpul atacului lansat in noaptea de sambata spre duminica impotriva Israelului.

- Premierul britanic Rishi Sunak a confirmat, duminica, ajutorul acordat de Marea Britanie Israelului și a spus ca au fost trimise „avioane suplimentare” in regiune, in cadrul operațiunilor deja in curs de desfașurare in Irak și Siria, relateaza Sky News. El a mai spus ca Forțele Aeriene Regale ale Marii…

- Regatul Unit este „socat de varsarea de sange” din Fasia Gaza si „acest razboi teribil trebuie sa se incheie”, a declarat prim-ministrul britanic Rishi Sunak sambata, la sase luni dupa inceperea conflictului dintre Israel si Hamas, informeaza AFP. „Au trecut sase luni de la atacul terorist din 7 octombrie,…

- Australia si Marea Britanie au avertizat astazi, intr-o declaratie comuna, cu privire la consecintele devastatoare pe care le-ar avea o ofensiva terestra israeliana in orasul Rafah, aflat la granita dintre Gaza si Egipt. Circa jumatate din populatia Gazei a fost impinsa in Rafah de luptele care au avut…

- Din cauza absentei unui acord intre aliati cu privire la o noua personalitate, actualul secretar general al NATO a fost renumit in functie vara trecuta pentru inca un an. Norvegianul a condus asadar aceasta organizatie timp de zece ani, o perioada marcata de tensiuni din ce in ce mai mari cu Rusia.Numele…

- Premierul britanic Rishi Sunak va anunta luni planurile de a interzice vanzarea de tigari electronice de unica folosinta, pentru a impiedica folosirea lor de catre copii, si va reitera intentia guvernului de a introduce o lege care sa interzica generatiilor tinere sa cumpere tutun, relateaza Reuters…