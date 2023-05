Stiri pe aceeasi tema

- Un ciclon care s-a format in zona Marii Mediterane va ajunge și in Romania in cursul acestei saptamani. Acest ciclon va genera o creștere a temperaturilor pana la 25 de grade, dar vom avea și ploi abundente.Ciclonul mediteranean, generat in zona Marii Mediterane, afecteaza jumatatea vestica a țarii…

- Un val de caldura ajunge in Romania, la inceputul saptamanii. Temperaturi de pana la 29 de grade Celsius și ploi Vremea este rece și instabila in acest weekend in toata țara, insa meteorologii anunța ca Romania va fi lovita un val de caldura, care va aduce temperaturi de pana la 29 de grade Celsius…

- Dupa o saptamana in care ariile de presiune ridicata au dominat circulația atmosferica pe continent, o depresiune mediteraneana se va extinde spre nord, acoperind suprafețe extinse din Europa Centrala. Romania se va situa in sectorul estic al acesteia, de aceea ne putem aștepta la o vreme mai calda,…

- "Incepand de astazi si pana in weekend, vom observa o ameliorare semnificativa a vremii. Vorbim despre o incalzire in toata tara. Temperaturile vor fi usor mai ridicate decat normalul perioadei", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Alina Șerban. Astazi, in toate regiunile…

- "Ca tendinta generala pentru urmatoarea saptamana, vom observa o incalzire a vremii, chiar daca astazi, spre exemplu, vom avea variatii termice modeste pentru Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, unde nebulozitatea va persista. In aceste zone, va ploua, temperaturile maxime vor fi undeva la 9-10 grade.…

- Spre finalul acestei saptamani și saptamana viitoare vom avea temperaturi neobișnuit de mari din cauza unui val de aer care vine din nordul Africii și dinspre Mediterana. Sursa articolului: Vremea se schimba radical – De la o extrema la alta – Un val de caldura din Africa lovește Romania in weekend…

- Meteorologii anunta temperaturi de peste 25 de grade.In a doua jumatate a lunii martie sunt asteptate temperaturi neobisnuit de ridicate in Romania, chiar in perioada echinoctiului de primavara. Potrivit meteorologilor, incepand din acest weekend, temperaturile incep din nou sa creasca, iar spre sfarsitul…

- Romanii din majoritatea regiunilor s-au bucurat de vreme de primavara in ultimele zile, dar unii dintre ei va trebui sa imbrace din nou haine de iarna in zilele urmatoare. Specialiștii ANM au anunțat ca temperaturile sunt din nou in scadere in anumite zone din Romania.