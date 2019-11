Avertizare meteo! Vortexul loveşte România. În toată ţara va fi foarte frig Urmeaza schimbari majore de temperatura, la nivelul intregii țari avertizeaza specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Un val de aer polar va intra in Romania in weekendul ce urmeaza si isi vor face aparitia si ninsorile. Meteorologii anunța ca, de sambata, Romania va fi traversata de vortexul polar, un val de aer rece. Temperaturile se vor The post Avertizare meteo! Vortexul loveste Romania. In toata tara va fi foarte frig appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

