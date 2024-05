Cod galben de ploi torențiale. ANM a emis avertizare pentru 14 județe Autoritatea Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o avertizare de vreme rea, cu ploi torențiale. 14 județe sunt vizate. Codul galben a intrat in vigoare duminica, la ora 12.00 și este valabil pana seara, la ora 23.00. In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin averse torențiale, […] The post Cod galben de ploi torențiale. ANM a emis avertizare pentru 14 județe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

