Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de Covid-19 a ajuns la 1,54 la mia de locuitori, in județul Brașov. In municipiu rata de infectare este 2,13 la mie. Sunt pozitive 1005 persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA20.09.2022 – total65051610051.54SANPETRU11497534.61CATA2713124.42HOMOROD269793.34HOLBAV134942.97ORAS…

- Traficul feroviar este blocat, marți dupa-amiaza, pe Magistrala 400 Brașov – Satu Mare, in județul Mureș, dupa ce doua vagoane ale unui tren care transporta cereale au deraiat, in judetul Mures. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar este blocat pe Magistrala 400 Brasov…

- Potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sanatate Publica, incidența in județul Brașov este 2,27. In municipiu rata de infectare a ajuns la 2,95 la mia de locuitori. Sunt pozitive 1.440 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA8.09.2022 – total65036514402.21TICUSU111565.38SINCA…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata , valabila in mai multe zone din judetul Brasov. Avertizarea Cod galben de ceata vizeaza mai multe localitați din județul Brasov, unde vizibilitatea pe drumuri este scazuta. Potrivit ANM…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei: 120.080, dintre care 149 de cazuri de la raportarea de ieri, 17.08.2022■…

- Potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sanatate Publica, incidența in municipiul Brașov este 6,06 la mia de locuitori. In județ rata de infectare a ajuns la 4,05. Sunt pozitive 2.633 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA25.07.2022 – total64991326334.05SANPETRU11308928.14MUNICIPIUL…

- Galeria de acces in Salina Praid a fost inundata, sambata, iar cei aproximativ 1.000 de turiști care se aflau in subteran au fost evacuați cu ajutorul microbuzelor. In județele Harghita și Covasna a plouat torențial, Administratia Nationala de Meteorologie emițand chiar un Cod portocaliu de vijelie,…

- Reamintim absolvenților faptul ca, termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele agențiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru a beneficia servicii personalizate in vederea integrarii pe piata fortei de munca. Precizam ca inregistrarea ca persoana aflata in…