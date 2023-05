Avertizare ANM - Cod galben emis pentru mai multe județe Una dintre atentionari vizeaza judetul Timis, localitatile: Deta, Gataia, Ciacova, Peciu Nou, Jebel, Liebling, Jamu Mare, Denta, Sacosu Turcesc, Banloc, Giulvaz, Tormac, Uivar, Moravita, Voiteg, Ghilad, Birda, Livezile, Foeni, Otelec, Padureni, Nitchidorf, Parta, Giera.”Se vor semnala intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 55...60 km/h”, anunta ANM.O alta atentionare a fost emisa pentru judetul Sibiu, localitatile Cisnadie, Avrig, Talmaciu, Selimbar, Racovita, Turnu Rosu, Boita.Aici meteorologii anunta intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 55...65 km/h.De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in judetul Sibiu, respectiv in localitatile Cisnadie, Avrig, Talmaciu, Selimbar, Racovita, Turnu Rosu, Sadu si Boita se vor semnala intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 55 - 65 km/h.Fenomene similare vor persista si in localitatile:…

