Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus din Romania incepe sa o ia pe o panta ingrijoratoare. In ultimele zile, a crescut numarul pacienților tineri care ajung la spital cu forme severe de COVID și cu saturații mici de oxigen, spune Beatrice Mahler, managerul Institutului ... The post Dr. Beatrice Mahler: Lucrurile…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, avertizeaza asupra faptului ca numarul persoanelor tinere internate la ATI cu forme grave de coronavirus a crescut ingrijorator. „La Institutul Marius Nasta lucrurile s-au schimbat intr-un mod negativ, aș putea spune, in…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, spune ca in ultimele trei zile a crescut numarul pacienților tineri care ajung la spital cu forme severe de COVID Epidemia de coronavirus din Romania incepe sa o ia pe o panta ingrijoratoare. In ultimele zile, a crescut numarul…

- VALUL TREI coronavirus - periculos pentru tinerii din Romania„Cred ca acest al treilea val va fi oarecum diferit fața de cele precedente, pentru ca in valurile de dinainte de vaccinare persoanele care ajungeau in spital cu forme severe erau cele din grupele vulnerabile. Am reușit in aceasta perioada…

- Managerul Institutului „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, spune ca a crescut numarul pacienților tineri care ajung la spital cu forme severe de COVID și cu saturații mici de oxigen. „La Institutul Marius Nasta lucrurile s-au schimbat intr-un mod negativ, aș putea spune, in ultimele trei…

- In ultimele zile, a crescut numarul pacientilor tineri care ajung la spital cu forme severe de COVID-19 si cu saturatii mici de oxigen, a avertizat dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din Bucuresti.

- Epidemia de coronavirus din Romania incepe sa o ia pe o panta ingrijoratoare. In ultimele zile, a crescut numarul pacienților tineri care ajung la spital cu forme severe de COVID și cu saturații mici de oxigen, spune Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București.

- Zeci de elevi și studenți din București, Ilfov și Constanța protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei. Mai mulți elevi din Constanța au ajuns in aceasta dimineața la București pentru a protesta in fața Guvernului, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Asociației Elevilor din Constanța,…