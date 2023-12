Stiri pe aceeasi tema

- Marile corporații care și-au deschis sedii in Romania au pus in mișcare nu doar piața de birouri, ci și pe cea a locuințelor de inchiriat. Apartamentele pentru expați sau, mai general, pentru chiriași cu venituri peste medie se transforma intr-o nișa tot mai profitabila pe piața imobiliara.

- Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 9% in luna octombrie a.c, fața de aceeași luna a anului anterior, in timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, in medie, cu 7%, conform celor mai recente date de pe platforma de imobiliare Storia. Important de precizat:…

- Camera de Comerț și Industrie Suceava a transmis o analiza a indicatorilor economici ai societaților comerciale din județ care au depus situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022. Intr-un comunicat transmis cu prilejul organizarii Topului Firmelor Bucovina 2022, care a avut loc…

- FOTO: ANAF vinde bijuterii din aur și argint, sub prețul pieței. LISTA bunurilor scoase la licitație ANAF vinde bijuterii din aur și argint, sub prețul pieței. Doua licitații in care sunt scoase la vanzare peste un kilogram de bijuterii vor avea loc pe 1 și 2 noiembrie, la sediile din Brașov și Targu…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,25 dolari, sau cu 2,6%, la 90,18 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,14 dolari sau cu 2,6%, la 85,35 dolari pe baril. Prima de pret a petrolului Brent fata de WTI a fost pe cale sa atinga cel mai…

- Prețul gazelor ar putea exploda: avertismentul specialiștilor din industrieOferta mondiala de gaze naturale va scadea in urmatoarele decenii fara noi investitii, ceea ce va conduce la socuri de pret mai grave si mai frecvente decat cele inregistrate in ultimii doi ani, a avertizat joi un grup de lobby…

- Razboiul dintre Israel și Hamas va scumpi și mai mult carburanții. Avertismentul vine de la distribuitori, dupa ce cotația barilului de petrol a crescut cu peste 8%, in mai puțin de doua saptamani, de la inceperea ostilitaților.

