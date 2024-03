Fii isteț! Vinde-ți casa fără să fii amendat! In contextul unui mediu imobiliar in continua schimbare, proprietarii de case se confrunta adesea cu dilema de a stabili prețul corect pentru vanzarea proprietații lor. Cu toate acestea, o noutate legislativa din Spania adauga o dimensiune suplimentara acestui proces deja complex: amenzi de pana la 100.000 E pentru vanzarea casei la un preț considerat prea scazut de catre autoritați. Astfel, mulți proprietari se intreaba acum: „Ce suma trebuie sa ceri pentru a nu fi anchetat?„ Deși majoritatea proprietarilor vizeaza obținerea celui mai mare preț posibil pentru locuințele lor, exista situații in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

