Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia intalnirii cu societatea civila convocata de premierul desemnat Ludovic Orban, din data de 21 octombrie 2019, organizația neguvernamentala independenta, neafiliata politic și apolitica Code for Romania a inmanat reprezentanților PNL prezenți la intalnire un document care conține 7 politici…

- Cluj, unul dintre cele mai aglomerate orase din Romania, este sufocat de traficul infernal si de ambuteiajele care ii fac pe oameni sa piarda ore intregi pe drumuri. Autoritatile au cateva solutii, dar numai pe termen lung, in timp ce pe termen scurt si mediu ridica neputincioase din umeri.

- In cadrul unei proceduri de infringement in sectorul gazelor, Romania avea termen pana la 26 septembrie pentru a se conforma legislatiei europene, in caz contrar urmand sa fie trimisa la Curtea Europeana de Justitie. "Am cerut o amanare cu trei luni a termenului din avizul motivant, care era…

- Cheltuielile publice pentru educatie in Romania sunt scazute in comparatie cu cele de la nivelul statelor UE, se arata in Monitorul educației și formarii pe 2019, al Comisiei Europene. Deși țara...

- Platforma eMag a anuntat, joi, lansarea International Marketplace Network (IMN), o alianta prin care se va conecta cu alte trei marketplace-uri din Uniunea Europeana (UE) si care va avea acces la o piata de peste 230 de milioane de potentiali clienti. IMN conecteaza patru platforme Marketplace:…

- ARAD. Transpunerea serviciilor publice in sfera digitala este in continuare o problema naționala. Deputatul Glad Varga susține ca deși in programul guvernare al PSD sunt incluse la fiecare capitol masuri de digitalizare, precum e-educatie, e-cultura, e-comert, e-sanatate, e-asistenta sociala,…

- Reprezentanții consiliilor județene, municipiilor și comunelor din țara cer Guvernului sa aprobe, pana la finalul anului, bugetul pentru anul 2020 și crearea unui fond de creditare nerambursabila care sa asigure contribuția proprie la proiectele finanțate din fonduri nerambursabile.Uniunea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca vineri au fost alocate fonduri europene pentru podul de la Braila si pentru extinderea retelei de apa Cluj-Salaj, prin Programul Operational Infrastructura Mare. Ministrul Fondurilor Europene a completat ca ajutorul Comisiei Europene este unul semnificativ. Premierul…