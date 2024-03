Guvernul a adoptat calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Execuvitul a adoptat, luni, hotararea de Guvern privind aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024. Conform calendarului…

- PMP Filiala Suceava a depus astazi la Institutia Prefectului Judetului Suceava un memoriu prin care solicita sesizarea Guvernului Romaniei cu privire la adoptarea Ordonantei de Urgenta in legatura cu unele masuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul…

- Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024. Cei de la București au decis ca alegerile…

- Guvernul Romaniei a adoptat astazi Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024. Potrivit Ordonantei de Urgenta,…

- Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024 se vor desfașura in ziua de duminica, 9 iunie 2024, potrivit proiectului de Ordonanța de Urgența pus joi seara in dezbatere publica de Ministerul de Interne.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți ca prioritatea coaliției PSD-PNL este de a apara Romania de extremism. Afirmația a fost facuta in cadrul evenimentului „Living better with Europe”, cu ocazia intrunirii la București a Biroului grupului social-democrat din Parlamentul European. Marcel…

- Rareș Bogdan a vorbit despre alegerile din 2024, dar și despre modul in care acestea ar urma sa fie organizate. Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a anuntat ca saptamana viitoare coalitia va stabili cum vor fi organizate alegerile din acest an, daca vor fi realizate cele cinci…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) anunta ca a constatat ca sunt „pe deplin” indeplinite conditiile „de facto si de iure” pentru declararea actiunilor de protest de tip grevist la nivelul administratiei publice locale. „Dupa o lunga perioada in care organizatia noastra a intreprins…