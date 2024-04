Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul principal al celor de la FCSB, a comentat vestea plecarii lui Florinel Coman (26) de la liderul Superligii. Șeptarul roș-albaștrilor este curtat de Al Duhail, formație din Qatar. Florinel Coman a fost numarul 1 la FCSB in acest sezon de campionat, autor a 16…

- Devine tot mai limpede, Florinel Coman o parasește pe FCSB la vara # Șeptarul „roș-albaștrilor”, irezistibil in Superliga, dar restant la naționala, se pregatește pentru o mutare in Qatar, campionatul unde mai joaca și Denis Alibec # La 26 de ani, „Mbappe” e pe cale sa-și betoneze pe viața conturile,…

- Extrema stanga Marius Ștefanescu (25 de ani) a criticat dur arbitrajul la finalul meciului Sepsi - Farul, scor 1-1, din runda a 3-a a play-off-ului din Superliga. Marius Ștefanescu a fost extrem de vocal la finalul meciului. Acesta a criticat in termeni duri arbitrajul lui Andrei Chivulete. Aceste considera…

- Rudy Fernandez, baschetbalistul lui Real Madrid, capitan al nationalei Spaniei, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca se va retrage la finalul acestui sezon, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Cuvantul retragere este greu de pronuntat.

- Gigi Becali e gata sa faca orice pentru a-l ține pe Florinel Coman (25 de ani) la FCSB. Și vrea sa-i dea un salariu dublu: 60.000 de euro pe saptamana. Florinel Coman este in cel mai bun moment al carierei. Are 15 goluri și 9 pase de gol in acest sezon de Superliga, fiind omul numarul 1 de la FCSB.…

- Florinel Coman, extrema de la FCSB, ar fi dorit de Al Duhail, din Qatar. Al Duhail, locul 6 in campionatul din Qatar, ar fi dispusa sa plateasca clauza de 5 milioane de euro. Și i-ar fi pregatit un salariu de doua milioane de euro lui Coman. „Florinel Coman e dorit de Al Duhail” „Coman are o oferta…

- In ciuda dorintei presedintelui Joan Laporta de a-l mentine in functie, tehnicianul spaniol Xavi a confirmat vineri ca va pleca de la FC Barcelona la finalul sezonului, asa cum a anuntat inca din 27 ianuarie. "Sunt foarte recunoscator pentru cuvintele de sustinere pentru mine si pentru personal.…

- Farul Constanța a invins FCU Craiova, scor 1-0, in runda #23 din Superliga. Fundașul dreapta Radu Negru (24 de ani) considera ca oltenii au fost dezavantajați de arbitraj. Farul Constanța a invins FCU Craiova, scor 1-0, in runda #23 din Superliga. Constanțenii s-au impus prin golul marcat de Ronaldo…