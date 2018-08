Stiri pe aceeasi tema

- Se mentine riscul ridicat de incendii de vegetatie pentru mai multe regiuni din Grecia: insulele din nordul Marii Egee (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria), insulele din sudul Marii Egee (Cyclades), Grecia Centrala (inclusiv insulele Evia, Skyros), peninsula Attica si Peloponez (Corinthia, Argolida).…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca, potrivit Secretariatului General de Protectie Civila, se mentine riscul ridicat de incendii de vegetatie in mai multe regiuni. MAE a transmis vineri seara o actualizare…

- Conform MAE, Secretariatul General de Protectie Civila din Grecia avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii pentru insulele din nordul Marii Egee (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria), Grecia Centrala (inclusiv insulele Evia, Skyros) si peninsula Attica. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara…

- "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Serviciul grec de Meteorologie a anuntat o inrautatire a vremii in perioada 27 - 31 iulie 2018. Sunt prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite…

- Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atentie a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei si mentine permanent contactul cu Celula de Criza activata la nivelul MAE elen, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari. ”Conform datelor comunicate…

- Ministerul de Externe a emis, marti, o atentionare de calatorie pentru Grecia, in contextul in care, in ultimele zile, Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate de un val de caldura. Cel putin 60 de persoane, inclusiv turisti, si-au pierdut viata pana acum. In plus, precizeaza MAE, Serviciul…

- Potrivit atentionarii MAE, zonele in care se va inregistra o inrautațire a vremii pentru perioada 24-26 iulie 2018 sunt: Epirul, insulele din nordul Golfului Ionic, vestul Greciei continentale, Tessalia, insulele Sporade și insulele din nordul și estul M. Egee, estul Macedoniei, Tracia, Evia, Macedonia…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat destinat tuturor cetațenilor romani care au antamate vacanțe in Grecia, in care avertizeaza ca vremea va fi deosebit de rea, cu temperaturi in scadere, averse de ploaie și furtuni insoțite de grindina. MAE informeaza ca zonele cele mai afectate vor fi…