- Avarie majora in rețeaua Termoenergetica, peste 600 de blocuri și chiar și Spitalul Militar au ramas fara apa calda. Potrivit Termoenergetica, zeci de puncte termice din Capitala sunt afectate, duminica, de o avarie. Intre imobilele afectate este Spitalul Militar Central. Potrivit site-ului Termoenergetica,…

- Facturile continua sa vina cu niște sume uriașe, in condițiile in care sute de mii de bucureșteni nu au apa calda și caldura din cauza avariilor tot mai dese.Problema este una generala in toata Capitala.Numai in sectorul 2 al capitalei sunt 18 avarii la rețeaua primara de termoficare care nu au fost…