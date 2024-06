Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare pentru alegerile europarlamentare s-au inchis la ora 22.00, existand posibilitatea prelungirii pana la ora 23:59 pentru cetatenii care se afla in sediul sectiei sau la rand in afara acestuia. Votul din strainatate la alegerile europarlamentare a continuat pana luni la ora 8.00. Rezultatele…

- Un PUZ (plan de urbanism zonal), care prevede construirea de locuințe pe strada Hașdații din Gherla, a fost adoptat la ultima ședința de consiliu local, dupa ce a fost respins de mai multe ori, in ultimii trei ani. Este vorba despre construcții cu demisol, parter și doua etaje, care urmeaza sa fie ridicate…

- Pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local din 15 mai s-a aflat un proiect de hotarare privind aprobarea organizarii manifestarii expoziționale „Produs de Cluj” in Municipiul Gherla. In referatul proiectului se arata ca activitatea Asociației „Produs de Cluj” contribuie la dezvoltarea micilor intreprinzatori,…

- Joi, 25 aprilie, a avut loc sedinta Consiliului Local al Municipiului Craiova, care s-a desfasurat online. Sedinta s-a scurs repede, cu destul de putine interventii din partea consilierilor locali din opozitie, unele dintre acestea mult prea slabe si prost pregatite. Nici macar faptul ca ne aflam in…

- Proiectul de hotarare nr. 179 2024 pentru modificarea HCL nr. 413 2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a principalilor indicatori tehnico ndash; economici pentru obiectivul de investitii laquo;Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr.22…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, vineri, 26.04.2024, ora 12.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Printre proiectele de pe ordinea de zi, se numara si proiect de hotarare nr. 210 2024 privind aprobarea…

- Joi, 28 martie, consilierii municipiului Satu Mare au fost convocati la sedinta ordinara a lunii martie. Convocarii facute de primarul Kereskenyi Gabor, au raspuns 22 din cei 23 de consilieri alesi. The post MUNICIPIUL SATU MARE Consilierii locali satmareni au adoptat cu unanimitate de voturi 28 de…

- Consiliului Judetean Constanta se intruneste in sedinta ordinara pe 27.03.2024, ora 10.00 in sala "Remus Opreanu". Sedinta se va desfasura in format fizic.Printre proiectele de pe ordinea de zi, se afla si Proiect de hotarare nr.57 13.03.2024 privind majorarea capitalului social al "Drumuri Judetene…