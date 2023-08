Avarie majoră la Constanța. Stațiunea Mamaia, lăsată fără apă potabilă O avarie a lasat fara apa mai multe zone, printre care statiunea Mamaia si Tabara de copii de la Navodari. Furnizarea apei potabile ar putea fi reluata luni, in jurul orei 21. Potrivit Regiei Autonome Judetene de Apa, a fost inregistrata o avarie pe magistrala de alimentare cu apa, din zona intersectiei strada Diamantului cu Aleea […] The post Avarie majora la Constanța. Stațiunea Mamaia, lasata fara apa potabila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- In plin sezon, stațiunea Mamaia a ramas fara apa, din cauza unei avarii majore. Furnizarea apei potabile ar putea fi reluata luni, in jurul orei 21. Primarul Constanței, Vergil Chițac, este plecat in concediu, in momentul in care litoralul este extrem de aglomerat, iar problemele se țin lanț. O avarie…

- RAJA a anuntat luni, printr-un comunicat de presa, ca a fost inregistrata o avarie pe magistrala de alimentare cu apa, din zona intersectiei strada Diamantului cu Aleea Universitatii din municipiul Constanta. “In vederea executarii lucrarilor de remediere a acesteia, echipele RAJA au sistat furnizarea…

- O avarie a Regiei Autonome Judetene de Apa (RAJA) Constanta a lasat fara apa mai multe zone, printre care statiunea Mamaia si Tabara de copii de la Navodari. Furnizarea apei potabile ar putea fi reluata luni, in jurul orei 21. RAJA a anuntat luni, printr-un comunicat de presa, ca a fost inregistrata…

- RAJA a anuntat luni, printr-un comunicat de presa, ca a fost inregistrata o avarie pe magistrala de alimentare cu apa, din zona intersectiei strada Diamantului cu Aleea Universitatii din municipiul Constanta. “In vederea executarii lucrarilor de remediere a acesteia, echipele RAJA au sistat furnizarea…

