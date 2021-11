Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul de pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud a extins, in prima parte a lunii noiembrie, sectoarele unde s-a așternut primul strat de asfalt și a efectuat lucrari pregatitoare realizarii structurii rutiere.

- Lucrarile de construcție a Centurii Sud de ocolire a Timișoarei se extind in zone noi de pe traseu. Stadiul investiției a ajuns la aproximativ 45% din total. Antreprenorul care se ocupa cu șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud a extins, in prima parte a lunii noiembrie, sectoarele unde s-a așternut…

- Mai sunt trei luni pana cand timișorenii ar trebui sa poata admira din nou Fantana cu Pești din centrul Timișoarei, un simbol al orașului. Lucrarile au inceput in primavara și tot ce s-a reușit a fost consolidarea fantanii. Se așteapta acum un raspuns de la Direcția pentru Cultura.

- Lucrarile continua cu succes la realizarea Centurii Sud de ocolire a Timișoarei. Au fost montate grinzile la un nou pasaj de mari dimensiuni, in zona Moșnița, stadiul lucrarilor a ajuns la 42%. Saptamana aceasta, pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud s-au montat cele cinci grinzi la al doilea…

- Joi, 7 octombrie 2021, s-a semnat contractul de lucrari „Execuție rețele de apa si canalizare Timișoara Sud”. Acesta face parte „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura…

- In ultima parte a lunii septembrie, pe șantierul centurii Timișoara Sud s-a așternut primul strat de asfalt pe un sector și in zona comunei Ghiroda, dupa lucrari similare din zonele Freidorf – Utvin, Chișoda și Moșnița Noua. Pe parcursul lunii trecute, s-a lucrat constant la structurile podurilor și…

- Lucrarile de construcție la noul ansamblu de cladiri la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș, au ajuns la un stadiu de realizare de 20%. Primaria Timișoara a alocat, in acest an, 45,2 milioane de lei pentru investiții in Sanatate. Obiectivul de investiții de la Spitalul…

- CARAS-SEVERIN – Incepute la finele lunii mai, lucrarile nu sunt chiar așa de ușoare precum par la prima vedere. Cel puțin așa explica drumarii ritmul greoi in care decurg lucrarile, spre disperarea șoferilor care circula pe DN 6! La sfarsitul lunii mai, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara…